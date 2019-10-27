كليات عنيزة توقع مذكرة تفاهم مع حقوق الإنسان لخدمة طلبة الحقوق والمجتمع

وقعت كليات عنيزة، مذكرة تفاهم مع فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، وذلك انطلاقا من حرص كليات عنيزة على إكساب الطلاب في تخصص الحقوق المهارات القانونية اللازمة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل والاستجابة لمتطلباته، بما يحقق الغاية المنشودة في إعداد كوادر لديها الكفاءة والمهارات اللازمة، وبما يساهم في خدمة دوت الخليج والارتقاء بالخدمات القانونية المقدمة سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، من خلال تقديم عدد من البرامج التدريبية، بالتعاون مع فرع الجمعية الثاني الذي يمتلك الخبرة في هذا المجال في المرافعات والاستشارات القانونية ودراسة القضايا. ووقع مذكرة التفاهم من جانب الكليات المشرف العام على كليات عنيزة عبدالله الشتيوي، فيما مثل جمعية حقوق الإنسان المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم الدكتور صالح الشريدة، وذلك في مبنى الكليات بحضور نائب المشرف العام على الكليات عدنان اليحيى، وعميد كلية الدراسات الإنسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش. وبعد توقيع الاتفاقية، بارك الشتيوي هذه المذكرة التي ستخدم الطرفين، وستعود بالنفع على طلبة الحقوق في كليات عنيزة، كما أنها ستفيد المجتمع وتمكن الطلاب من الاحتكاك العملي بالعمل، فيما أشاد الدكتور «الشريدة» بكليات عنيزة الأهلية والتخصصات النوعية التي تتواجد بها وتسر الخاطر، وكذلك فتح أقسام للشباب والفتيات يحتاجها سوق العمل، مقدما شكره على استجابة الكليات لتوقيع المذكرة التي تهدف لتقديم الخدمة المتبادلة للطلبة والمجتمع، وعقب انتهاء مراسم التوقيع قام وفد الجمعية بجولة على مرافق الكليات.



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