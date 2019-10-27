السعودية اليوم / رئيس القضاء السودانية تستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة



الخرطوم 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

استقبلت رئيس القضاء السودانية نعمات عبد الله محمد خير بمكتبها اليوم، نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق لها وذلك بحضور عدد من رؤساء الإدارات بالسلطة القضائية.

وهنأت أمينة رئيس القضاء على نيل ثقة السودان وتعيينها رئيسا للقضاء، مؤكدة إن هذا التعيين يعد مفخرة لإفريقيا وإضافة حقيقية للعدالة وعنصر مهم لمسيرة المرأة الإفريقية والعربية والعالمية.

وأكدت أن الأمم المتحدة سوف تولي كل الدعم للسلطة القضائية وسيكون مكتبها مفتوحًا عبر ممثليها في الخرطوم، وأبانت أنها سوف توفر العديد من فرص التدريب للسلطة القضائية الداخلية والخارجية لرفع كفاءة القضاء السوداني.

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19:45ت م

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