السعودية اليوم / مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن تعقد اجتماعها بالقاهرة



القاهرة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

عقد اليوم بالقاهرة اجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى، وذلك بحضور رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومشاركة عدد من وزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح صحفي اليوم، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري استعرض خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التحديات الرئيسية التي تواجّهها القارة الأفريقية، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والتطرف، بجانب الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة، فضلاً عن التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ.

وأوضح أن الوزير شكري أكد على الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الإفريقية في معرض حديثه حول الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي، الذي تتولى مصر رئاسته حالياً، في مجال حفظ السلم والأمن.

يشار إلى أن "مؤتمر ميونخ للأمن" هو مؤتمر سنوي تستضيفه مدينة ميونخ الألمانية ويتناول موضوعات الأمن الدولية والسياسة الخارجية وعقد للمرة الأولى في عام 1963، وتعنى مجموعة النواة المنبثقة عن المؤتمر بالتركيز على موضوعات وقضايا دولية محددة وتعقد اجتماعاتها في العديد من المدن بمختلف أنحاء العالم، ويركز اجتماع القاهرة الحالي على الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.

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19:41ت م

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