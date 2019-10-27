السعودية اليوم / كلية الاتصالات بالرياض تعرف متدربيها بالتدريب التعاوني



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض, برنامجًا تعريفيًا خاص بالتدريب التعاوني وتعريف باللائحة الجديدة للتدريب التعاوني, بمشاركة 126 متدربا, وذلك على مسرح الكلية.

وأوضح رئيس قسم التدريب التعاوني بالكلية محمد الدايل, أن البرنامج استهدف المتدربين الذين سيلتحقون بالتدريب التعاوني للفصل التدريبي الثاني 1441هـ , مبينا أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض عن التدريب التعاوني وأهميته والواجبات المطلوبة من المتدربين، كذلك تم التعريف باللائحة الجديدة للتدريب التعاوني وأنماط التدريب التعاوني.

من جانبه, أكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أهمية هذه البرامج الهادفة لتحقيق التوافق بين مخرجات الكلية واحتياجات سوق العمل وتعميق فهم المتدرب للمادة العلمية وذلك بربط المعلومات الأكاديمية النظرية التي يتلقاها المتدرب في الكلية مع تطبيقاتها العملية في بيئة الأعمال, مقدماً شكره لإدارة التدريب التعاوني بالكلية على جهودها في تقديم هذا البرنامج.

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19:32ت م

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