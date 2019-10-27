السعودية اليوم/ انطلاق البرامج التدريبية لبرنامج "زرع" بتعليم الأحساء



الأحساء 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

افتتح مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، اليوم برنامج تطوير القيادات (زرع) في مرحلته الثانية، بمشاركة ٢٣ متدربا ومتدربة، وذلك في مركز التدريب التربوي والابتعاث في إدارة التعليم بالهفوف.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث صباح محمد الجمال، إن برنامج "زرع" يهدف إلى توليد الرغبة واستثارة الدافعية الذاتية لدى القائد لتبني دور القيادة التحويلية مع تزويده بالمعارف والخبرات اللازمة للقيام بالدور التحويلي المتوقع منه.

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18:12ت م

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