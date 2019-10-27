السعودية اليوم / التجمع الصحي الأول بالشرقية يدشن أكاديمية طب الأسرة



الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

دشنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اليوم، أكاديمية طب الأسرة, التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبة تسهم في توفير أطباء أسرة يحملون كفاءة عالية تدعم احتياجات المنطقة، بحضور الرئيس الأمين العام للهيئة

وأوضح رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب، أن تخصص طب الأسرة من التخصصات الطبية المهمة فهو يعنى بتقديم الرعاية الصحية الأولية والشاملة لكافة أفراد الأسرة، وتعريف الأسرة بسبل الوقاية من الأمراض، حيث جرى إنشاء الأكاديمية لتطوير ودعم أطباء وطبيبات الأسرة من خلال التدريب لرفع مستوى الجودة والفعالية، ولارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن إنشاء الأكاديمية يضاف إلى منجزات التجمع الصحي الأول الذي حصل مؤخراً على الاعتماد المؤسسي الكامل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لمدة 4 سنوات وتشمل 14 مستشفى و129 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

من جهته أفاد الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن إنشاء الأكاديمية يسهم في توفير أطباء الأسرة بهدف تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات مميزة تتماشى مع نموذج الرعاية الحديث، حيث يتزايد الاحتياج لتخصص طب الأسرة على مستوى المملكة التي تحتاج لتأهيل أكثر من 2000 طبيب أسرة على الأقل سنوياً مقارنة بما يتم تأهيله حالياً الذي لا يتجاوز 300 إلى 350 طبيبا سنوياً، وذلك يحتاج إلى 20 عاماً قادمة للوصول إلى النسبة المقبولة عالمياً من أطباء الأسرة وعدد السكان، حيث يُعد طب الأسرة هو التخصص الذي يهتم بالعناية بالفرد وأسرته من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية وبتعزيز الصحة وحماية الفرد من الأمراض ومضاعفاتها.

ومن جانبه أشار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور فهد العتيبي، إلى أن الاكاديمية تُعد الأكبر على مستوى المملكة, حيث يتدرب حالياً 140 طبيباً مقيماً من الملتحقين ببرنامج الزمالة السعودية لطب الأسرة بطاقة استيعابية بلغت 50 متدرباً، فيما تستهدف خلال الأعوام القادمة الوصول إلى 100 متدرب سنوياً وفق معايير كفاءة عالية من أجل تطبيق نموذج الرعاية وتعزيز صحة المجتمع وفقاً لرؤية المملكة 2030م.

وأكدت رئيسة أكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي الأول الدكتورة ندى البونيان، أن التدريب في أكاديمية طب الأسرة في المنطقة الشرقية يعتمد على أسس علمية حديثة وتصل مدة البرنامج ثلاث سنوات يقضي فيها المتدرب الجزء الأكبر من برنامج التدريب الإكلينيكي وطرق التدريب العلمية في التعليم الطبي كمناقشة الحالات والتدريب بالمحاكاة والتدريب الإلكتروني التفاعلي، كما يحصل المتدرب على فرصة حضور دورات تدريبية في تخصص طب الأسرة في إيرلندا والمشاركة في محاضرات الكلية الملكية الإيرلندية لأطباء الأسرة، كما يراعي المنهج مفاهيم التعليم الحديث كأسس البحث العلمي ومهارات القيادة والتواصل والإبداع في المنظومة الصحية.

وأضافت يتم التدريب في أكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي الأول في 17 مركزاً صحياً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 3 مدن رئيسة بالمنطقة الشرقية ويشارك في التدريب 9 مستشفيات و 55 عيادة طب أسرة مجهزة, ويتم ذلك تحت إشراف 50 طبيب أسرة استشاري من ذوي الخبرة في هذا المجال ومعتمدين كمدربين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

// انتهى //

17:58ت م

0190



الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسدشنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اليوم، أكاديمية طب الأسرة, التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبة تسهم في توفير أطباء أسرة يحملون كفاءة عالية تدعم احتياجات المنطقة، بحضور الرئيس الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده.وأوضح رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب، أن تخصص طب الأسرة من التخصصات الطبية المهمة فهو يعنى بتقديم الرعاية الصحية الأولية والشاملة لكافة أفراد الأسرة، وتعريف الأسرة بسبل الوقاية من الأمراض، حيث جرى إنشاء الأكاديمية لتطوير ودعم أطباء وطبيبات الأسرة من خلال التدريب لرفع مستوى الجودة والفعالية، ولارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن إنشاء الأكاديمية يضاف إلى منجزات التجمع الصحي الأول الذي حصل مؤخراً على الاعتماد المؤسسي الكامل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لمدة 4 سنوات وتشمل 14 مستشفى و129 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.من جهته أفاد الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن إنشاء الأكاديمية يسهم في توفير أطباء الأسرة بهدف تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات مميزة تتماشى مع نموذج الرعاية الحديث، حيث يتزايد الاحتياج لتخصص طب الأسرة على مستوى المملكة التي تحتاج لتأهيل أكثر من 2000 طبيب أسرة على الأقل سنوياً مقارنة بما يتم تأهيله حالياً الذي لا يتجاوز 300 إلى 350 طبيبا سنوياً، وذلك يحتاج إلى 20 عاماً قادمة للوصول إلى النسبة المقبولة عالمياً من أطباء الأسرة وعدد السكان، حيث يُعد طب الأسرة هو التخصص الذي يهتم بالعناية بالفرد وأسرته من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية وبتعزيز الصحة وحماية الفرد من الأمراض ومضاعفاتها.ومن جانبه أشار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور فهد العتيبي، إلى أن الاكاديمية تُعد الأكبر على مستوى المملكة, حيث يتدرب حالياً 140 طبيباً مقيماً من الملتحقين ببرنامج الزمالة السعودية لطب الأسرة بطاقة استيعابية بلغت 50 متدرباً، فيما تستهدف خلال الأعوام القادمة الوصول إلى 100 متدرب سنوياً وفق معايير كفاءة عالية من أجل تطبيق نموذج الرعاية وتعزيز صحة المجتمع وفقاً لرؤية المملكة 2030م.وأكدت رئيسة أكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي الأول الدكتورة ندى البونيان، أن التدريب في أكاديمية طب الأسرة في المنطقة الشرقية يعتمد على أسس علمية حديثة وتصل مدة البرنامج ثلاث سنوات يقضي فيها المتدرب الجزء الأكبر من برنامج التدريب الإكلينيكي وطرق التدريب العلمية في التعليم الطبي كمناقشة الحالات والتدريب بالمحاكاة والتدريب الإلكتروني التفاعلي، كما يحصل المتدرب على فرصة حضور دورات تدريبية في تخصص طب الأسرة في إيرلندا والمشاركة في محاضرات الكلية الملكية الإيرلندية لأطباء الأسرة، كما يراعي المنهج مفاهيم التعليم الحديث كأسس البحث العلمي ومهارات القيادة والتواصل والإبداع في المنظومة الصحية.وأضافت يتم التدريب في أكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي الأول في 17 مركزاً صحياً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 3 مدن رئيسة بالمنطقة الشرقية ويشارك في التدريب 9 مستشفيات و 55 عيادة طب أسرة مجهزة, ويتم ذلك تحت إشراف 50 طبيب أسرة استشاري من ذوي الخبرة في هذا المجال ومعتمدين كمدربين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //17:58ت م0190

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.