السعودية اليوم / سمو أمير حائل يقوم بجولة تفقدية لمحافظة الشنان ويدشن عدداً من المشروعات التنموية



حائل 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة الشنان والمراكز التابعة لها ومركز الكهفة وتدشين عدداً من المشروعات التنموية في المحافظة, يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ, حيث استقبل سموه أهالي محافظة الشنان.

بعدها شرف سموه الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة, الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها ماشي بن حجي الجردان, الذي رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومرافقيه على هذه الزيارة, التي يدشن خلالها سموه عدداً من المشروعات التنموية في المحافظة, التي تنعكس إيجاباً على مصلحة المواطن والوطن وتأتي بدعم من القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وقدم الجردان الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل على ما تشهده المنطقة ومحافظاتها ومراكزها من مشاريع تنموية ومنجزات حضارية محققين بذلك رؤية المملكة 2030, التي تؤكد قدرة المملكة حكومتاً وشعباً على النهوض بالوطن ليكون وطناً طموحاً بمنجزاته ويحتل مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي, مشيدًا بتكاتف وتعاون الجميع في المحافظة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجنودنا المرابطين على الحدود.

ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات التنموية في المحافظة.

بعد ذلك دشن سموه المشاريع التي شملت مشــاريع امانة منطقة حائل في بلدية محافظة الشنان مشروع حديقة قرية الـنعي ومشروع انشاء حدائق وممرات مشاة (حديقة قرية الجحفة) بتكلفة بلغت (840.982 ريالا ) ريال وتجميل وتحسين مدخل محافظة الشنان الشمالي ومشروع تطوير وتأهيل الطرق والشوارع وتجميل مداخل القرى التابعة لبلدية محافظة الشنان بتكلفة بلغت ( 2.744.444) ريالا ومشروع الخط الناقل لسقيا المزروعات من قرية الدوية إلى محافظة الشنان.

كما شملت المشاريع إنشـاء مبنى بلدية فيـد الرئيسي ومبنى المجلس البلدي بتكلفة إجمـالية بلغت (4.673.340) ريالا ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة (تأهيل وتطوير طريق الملك عبدالعزيز) الطريق الرئيس داخل مدينة فيد بقيمة بلغت قيمة (3.561.600) ريال ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة عـقد رقم (4) بقيمة (1.120.000) ريال ومشروع سفلتة مخططات المنح البلدية بتكلفة بلغت (8.066.639) ريالا ومشروع تطوير وتأهيل الطرق والشوارع والإنارة عقد رقم (اثنان) بمحافظة الشنان بقيمة إجمالية بلغت (1.188.000) ريال ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بقيمة أجمالية بلغت (4.316.260) ريالا وتأهيل وتطوير الشوارع والإنارة لبلدية فيــد تطوير المدخل الرئيسي لمدينة فيـد باتجاه طريق ( حائل - القصـيم السريع ) بتكلفة بلغت (1.191.750) ريالا.

كما دشن سموه مشـاريع الشركة

أولاً : مشروع تعزيز محطة الجحفة رقم ( 8914 ) وبلغت تكلفة المشروع (60.821.500) ريال .

ثانياً : مشروع انشاء محطة الشنان رقم (7926) وبلغت تكلفة المشروع (30.800.000) ريال .

كما دشن سموه مشاريع وزارة النقل مشروع تقاطع مدينة فيد التاريخية بتكلفة أجمالي بلغت (26.282.827) ريالا.

كما دشن سمو ألأمير عبدالعزيز بن سعد مشاريع وزارة الأسكان, حيث جرى تخصيص كامل الوحدات السكنية في مشروع إسكان محافظة الشنان والبالغ عددها (111 وحدة سكنية) وجرى تخصيص مئتين وثمان وخمسين منتج أرض وقرض في المشروع , فيما افتتح سموه مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الشنان.

عقب ذلك سلم سموه عدداً من أهالي محافظة الشنان مفاتيح وحداتهم السكنية .

حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي ومحافظ الشنان سعود بن طحمور الغازي وعدد من المسؤولين في المنطقة ورؤساء مراكز المحافظة.

// انتهى //

17:55ت م

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حائل 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة الشنان والمراكز التابعة لها ومركز الكهفة وتدشين عدداً من المشروعات التنموية في المحافظة, يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ, حيث استقبل سموه أهالي محافظة الشنان.بعدها شرف سموه الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة, الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها ماشي بن حجي الجردان, الذي رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومرافقيه على هذه الزيارة, التي يدشن خلالها سموه عدداً من المشروعات التنموية في المحافظة, التي تنعكس إيجاباً على مصلحة المواطن والوطن وتأتي بدعم من القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وقدم الجردان الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل على ما تشهده المنطقة ومحافظاتها ومراكزها من مشاريع تنموية ومنجزات حضارية محققين بذلك رؤية المملكة 2030, التي تؤكد قدرة المملكة حكومتاً وشعباً على النهوض بالوطن ليكون وطناً طموحاً بمنجزاته ويحتل مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي, مشيدًا بتكاتف وتعاون الجميع في المحافظة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجنودنا المرابطين على الحدود.ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات التنموية في المحافظة.بعد ذلك دشن سموه المشاريع التي شملت مشــاريع امانة منطقة حائل في بلدية محافظة الشنان مشروع حديقة قرية الـنعي ومشروع انشاء حدائق وممرات مشاة (حديقة قرية الجحفة) بتكلفة بلغت (840.982 ريالا ) ريال وتجميل وتحسين مدخل محافظة الشنان الشمالي ومشروع تطوير وتأهيل الطرق والشوارع وتجميل مداخل القرى التابعة لبلدية محافظة الشنان بتكلفة بلغت ( 2.744.444) ريالا ومشروع الخط الناقل لسقيا المزروعات من قرية الدوية إلى محافظة الشنان.كما شملت المشاريع إنشـاء مبنى بلدية فيـد الرئيسي ومبنى المجلس البلدي بتكلفة إجمـالية بلغت (4.673.340) ريالا ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة (تأهيل وتطوير طريق الملك عبدالعزيز) الطريق الرئيس داخل مدينة فيد بقيمة بلغت قيمة (3.561.600) ريال ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة عـقد رقم (4) بقيمة (1.120.000) ريال ومشروع سفلتة مخططات المنح البلدية بتكلفة بلغت (8.066.639) ريالا ومشروع تطوير وتأهيل الطرق والشوارع والإنارة عقد رقم (اثنان) بمحافظة الشنان بقيمة إجمالية بلغت (1.188.000) ريال ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بقيمة أجمالية بلغت (4.316.260) ريالا وتأهيل وتطوير الشوارع والإنارة لبلدية فيــد تطوير المدخل الرئيسي لمدينة فيـد باتجاه طريق ( حائل - القصـيم السريع ) بتكلفة بلغت (1.191.750) ريالا.كما دشن سموه مشـاريع الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الشنانأولاً : مشروع تعزيز محطة الجحفة رقم ( 8914 ) وبلغت تكلفة المشروع (60.821.500) ريال .ثانياً : مشروع انشاء محطة الشنان رقم (7926) وبلغت تكلفة المشروع (30.800.000) ريال .كما دشن سموه مشاريع وزارة النقل مشروع تقاطع مدينة فيد التاريخية بتكلفة أجمالي بلغت (26.282.827) ريالا.كما دشن سمو ألأمير عبدالعزيز بن سعد مشاريع وزارة الأسكان, حيث جرى تخصيص كامل الوحدات السكنية في مشروع إسكان محافظة الشنان والبالغ عددها (111 وحدة سكنية) وجرى تخصيص مئتين وثمان وخمسين منتج أرض وقرض في المشروع , فيما افتتح سموه مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الشنان.عقب ذلك سلم سموه عدداً من أهالي محافظة الشنان مفاتيح وحداتهم السكنية .حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي ومحافظ الشنان سعود بن طحمور الغازي وعدد من المسؤولين في المنطقة ورؤساء مراكز المحافظة.// انتهى //17:55ت م0189

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.