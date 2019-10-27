السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يلتقي مدير قناة الإخبارية



بريدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، مدير قناة الإخبارية فارس بن حزام، الذي قدم للسلام على سموه وإطلاعه على خطة عمل قناة الإخبارية وأخبار القناة

وأشاد سموه خلال اللقاء بجهود القناتين والعاملين فيها، وبالتطور المستمر من خلال التغطيات والمتابعات الإخبارية للمنطقة، ومواكبة تطورها وإظهار مسيرة تنميتها في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بسائر مناطق المملكة، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتعزيز وصول رسالة المملكة إلى العالم.

// انتهى //

17:46ت م

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بريدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، مدير قناة الإخبارية فارس بن حزام، الذي قدم للسلام على سموه وإطلاعه على خطة عمل قناة الإخبارية وأخبار القناة السعودية في منطقة القصيم الفترة المقبلة.وأشاد سموه خلال اللقاء بجهود القناتين والعاملين فيها، وبالتطور المستمر من خلال التغطيات والمتابعات الإخبارية للمنطقة، ومواكبة تطورها وإظهار مسيرة تنميتها في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بسائر مناطق المملكة، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتعزيز وصول رسالة المملكة إلى العالم.// انتهى //17:46ت م0188

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