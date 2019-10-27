فصول لتعليم اللغة الصينية بمدارس عسير

متابعات الخليج 365 - أبها

بادر عدد من المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في استحداث فصول وبرامج لتعليم اللغة الصينية للطلاب والطالبات.

وكان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني قد وقف على تجربة مدارس أبها الأهلية ومدارس طلائع المستقبل في هذا الخصوص ولفت إلى أن هذه البادرة تواكب رؤية الوطن الطموحة وتؤسس لجيل أكثر إبداعًا وتميزًا على أن يتم الإفادة منها في مدارس أخرى وبما يسهم في تنمية مهارات الطلاب والطالبات.