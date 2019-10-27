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صور.. الرياح العاتية تحطم واجهة مستشفى حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
تسببت الرياح العاتية التي شهدتها محافظة حفر الباطن عصر اليوم في تحطم واجهة مستشفى حفر الباطن المركزي ومظلات المواقف التي تسببت في تحطيم السيارات المتوقفة تحتها.
الجدير بالذكر أن المستشفى يعتبر من أحدث المستشفيات بالمحافظة إذ تم افتتاحه عام ٢٠١٣م من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على سعة ٣٠٠ سرير.
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