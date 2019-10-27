تسليم وحدات سكنية لمستفيدين في ربى جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم وزير الإسكان ماجد الحقيل عددا من الوحدات السكنية للمواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان في مشروع إسكان «ربى جدة»، الذي تنفذه شركة «مكيون مطورون عمرانيون»، ويوفر 1248 وحدة سكنية، على مساحة تتجاوز 95 ألف م2، ضمن بيئة متكاملة تتوفر فيها المواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة للمواطنين، كما تفقد عددا من مشاريع التطوير العقاري، وكذلك أعمال البنية التحتية في مخططات الأراضي المجانية على مستوى محافظة جدة.

ويعد مشروع «ربى جدة» ضمن المشاريع المتعددة التي يتيحها برنامج «سكني» للمستفيدين بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي بلغ عددها 69 مشروعا تحت الإنشاء، توفر 124 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس.

مشروع ربى جدة :