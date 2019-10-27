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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات"، صباح اليوم الأحد، بمقر مركز القيادات؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل"، بحضور عدد من منسقي ومنسقات مكاتب التعليم والإدارات.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة الإعلام الهادف الذي يعكس الجوانب التربوية، من خلال رصد وتوثيق مناشط وفعاليات الميدان التربوي، والاستفادة من الإعلام الجديد في إيصال الرسائل التربوية، بالإضافة لإبراز المبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات، وبث القيم التربوية وتحصين النشء من الأفكار الهدامة وتعزيز المسؤولية الوطنية.
ويستعرض البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، ويقدمه مشرف الإعلام والاتصال أحمد سيد؛ الملامح العامة للإعلام، ومفاهيم حول الإعلام ومهام المحرر الصحفي، والفنون الصحفية وتركيبة الخبر الصحفي، وكيفية التعامل مع الصحف، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ومهام المنسق الإعلامي.
وشهد البرنامج في يومه الأول مشاركة أكثر من 33 منسقًا ومنسقةً من مكاتب التعليم والإدارات والمدارس، كما تخلله العديد من المداخلات والأنشطة وورش العمل؛ للخروج بالتصور الأفضل نحو العمل الإعلامي بالإدارة.
تعليم جازان التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 06:58 PM
شهد مشاركة 33 منسقًا ومنسقةً من الإدارات والمدارس"تعليم جازان" تطلق برنامجًا للتدريب على التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات"، صباح اليوم الأحد، بمقر مركز القيادات؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل"، بحضور عدد من منسقي ومنسقات مكاتب التعليم والإدارات.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة الإعلام الهادف الذي يعكس الجوانب التربوية، من خلال رصد وتوثيق مناشط وفعاليات الميدان التربوي، والاستفادة من الإعلام الجديد في إيصال الرسائل التربوية، بالإضافة لإبراز المبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات، وبث القيم التربوية وتحصين النشء من الأفكار الهدامة وتعزيز المسؤولية الوطنية.
ويستعرض البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، ويقدمه مشرف الإعلام والاتصال أحمد سيد؛ الملامح العامة للإعلام، ومفاهيم حول الإعلام ومهام المحرر الصحفي، والفنون الصحفية وتركيبة الخبر الصحفي، وكيفية التعامل مع الصحف، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ومهام المنسق الإعلامي.
وشهد البرنامج في يومه الأول مشاركة أكثر من 33 منسقًا ومنسقةً من مكاتب التعليم والإدارات والمدارس، كما تخلله العديد من المداخلات والأنشطة وورش العمل؛ للخروج بالتصور الأفضل نحو العمل الإعلامي بالإدارة.
، "تعليم جازان" تطلق برنامجًا للتدريب على التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل ،
المصدر : الخليج 365
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