، تستمر أسبوعين... "مدني جدة" يبدأ حملة تجربة صعود المباني العالية ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
أطلق الدفاع المدني بجدة اليوم حملة للكشف على المباني العالية والتي دشنها مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري وتستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى يتم فيها دراسة نتائجها ليتم بناء الخطط القادمة عليها.
وأوضح اللواء المنتشري أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء، وتهدف إلى الكشف على كافة المباني العالية بمحافظة جدة للتأكد من اشتراطات السلامة وتجربة كافة المعدات والآليات .
وأضاف المنتشري أن الحملة يشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة، وكذلك عدد من فرق الإطفاء الواقعة ضمن نطاق المباني العالية، متمنين للجميع السلامة.
وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف تحقيق جملة من الأهداف تتلخص في معرفة كل برج وخصائصه وتدريب مكثف للفرق للتعامل مع أي حادث قد يقع فيها، وتجربة الشبكات الجافة والرطبة ومدى ارتفاع الضخ، وكذلك سيارات السلالم وتمركزها، ومواقع تمركز الفرق في حال تطور أي حادث، ومعرفة إجراءات الإخلاء ومدى توفر وجودة اشتراطات السلامة وفعاليتها.
الدفاع المدني جدة
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 06:54 PM
للتأكد من اشتراطات السلامة وتجريب كافة المعدات والآليات على خطط الطوارئتستمر أسبوعين... "مدني جدة" يبدأ حملة تجربة صعود المباني العالية
أطلق الدفاع المدني بجدة اليوم حملة للكشف على المباني العالية والتي دشنها مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري وتستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى يتم فيها دراسة نتائجها ليتم بناء الخطط القادمة عليها.
وأوضح اللواء المنتشري أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء، وتهدف إلى الكشف على كافة المباني العالية بمحافظة جدة للتأكد من اشتراطات السلامة وتجربة كافة المعدات والآليات .
وأضاف المنتشري أن الحملة يشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة، وكذلك عدد من فرق الإطفاء الواقعة ضمن نطاق المباني العالية، متمنين للجميع السلامة.
وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف تحقيق جملة من الأهداف تتلخص في معرفة كل برج وخصائصه وتدريب مكثف للفرق للتعامل مع أي حادث قد يقع فيها، وتجربة الشبكات الجافة والرطبة ومدى ارتفاع الضخ، وكذلك سيارات السلالم وتمركزها، ومواقع تمركز الفرق في حال تطور أي حادث، ومعرفة إجراءات الإخلاء ومدى توفر وجودة اشتراطات السلامة وفعاليتها.
، تستمر أسبوعين... "مدني جدة" يبدأ حملة تجربة صعود المباني العالية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تستمر أسبوعين... "مدني جدة" يبدأ حملة تجربة صعود المباني العالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.