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كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ملابسات المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أفراد من الدفاع المدني وهم يباشرون عمليات إنقاذ بأحد المراكز التجارية بجدة.
وأوضح العقيد "سرحان" لـ"الخليج 365" أن الحادث وقع مساء يوم الجمعة الماضي بمركز تجاري وسط محافظة جدة، وذلك بعدما ورد بلاغ لمركز العمليات الأمني الموحد بمنطقة مكة المكرمة يفيد باحتجاز قدم طفل بسلم كهربائي.
وأضاف "سرحان" أنه وبعد وصول الفرق ومباشرتها للحادث اتضح أن مشط القدم اليسرى للطفل علقت بالسلم الكهربائي، وتعاملت معها الفرق بعد تأمين السلم من الحركة، حيث تم تحرير قدم الطفل وإخراجه وتسليمه لذويه بصحة جيدة.
ودعا الناطق باسم الدفاع المدني إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم أثناء استخدام الأجسام المتحركة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية، والتي تسبب الكثير من المخاطر على صحتهم.
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 06:17 PM
بعد كشفه ملابسات مقطع متداول عبر وسائل التواصل حول الواقعةالدفاع المدني يحرر قدم طفل علقت في سلم كهربائي بسوق تجاري بجدة
كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ملابسات المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أفراد من الدفاع المدني وهم يباشرون عمليات إنقاذ بأحد المراكز التجارية بجدة.
وأوضح العقيد "سرحان" لـ"الخليج 365" أن الحادث وقع مساء يوم الجمعة الماضي بمركز تجاري وسط محافظة جدة، وذلك بعدما ورد بلاغ لمركز العمليات الأمني الموحد بمنطقة مكة المكرمة يفيد باحتجاز قدم طفل بسلم كهربائي.
وأضاف "سرحان" أنه وبعد وصول الفرق ومباشرتها للحادث اتضح أن مشط القدم اليسرى للطفل علقت بالسلم الكهربائي، وتعاملت معها الفرق بعد تأمين السلم من الحركة، حيث تم تحرير قدم الطفل وإخراجه وتسليمه لذويه بصحة جيدة.
ودعا الناطق باسم الدفاع المدني إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم أثناء استخدام الأجسام المتحركة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية، والتي تسبب الكثير من المخاطر على صحتهم.
، الدفاع المدني يحرر قدم طفل علقت في سلم كهربائي بسوق تجاري بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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