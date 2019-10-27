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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يكشف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، غدًا الاثنين، عن أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، وذلك في حفل كبير يُقام في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض، بحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة، وأعضاء الاتحاد.
وتتضمّن هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيرًا الإعلامي الأولمبي؛ حيث تقدم بالمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركًا، فيما تبلغ المشاركات المرشحة للحصول على هذه الجائزة 68 مشاركة.
ويأتي إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية.اتحاد الإعلام الرياضي الهيئة العامة للرياضة
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 05:53 PM
برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يكشف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، غدًا الاثنين، عن أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، وذلك في حفل كبير يُقام في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض، بحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة، وأعضاء الاتحاد.
وتتضمّن هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيرًا الإعلامي الأولمبي؛ حيث تقدم بالمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركًا، فيما تبلغ المشاركات المرشحة للحصول على هذه الجائزة 68 مشاركة.
ويأتي إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية.
، غدًا.. اتحاد الإعلام الرياضي يكشف الفائزين بـ"جائزة التميز" ،
المصدر : الخليج 365
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