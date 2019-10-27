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ترامب : البغدادي كان مذعورًا بكى وصرخ ومات جبانًا لا بطلًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كان في حالة ذعر وكان يبكي ويصرخ حين داهمت القوات الأمريكية النفق الذي كان يختبئ به في إدلب السورية.
وأشار ترامب إلى أن البغدادي مات جبانًا ولم يكن بطلًا كما يصور لتابعيه أو يصوره تابعوه للآخرين مشيرًا إلى أنه مات وأخذ 3 من أبنائه معه.
وتابع ترامب إن القوات الأمريكية نفذت العملية بنجاح ولم تخسر أي من قواتها وحصلت على دعم رائع من روسيا ومن العراق.
وأشار ترامب إلى أن التخطيط للعملية تم قبل عدة أسابيع بعد تلقي معلومات عن مكان البغدادي وتم التخطيط والتكتم على العملية حيث لم يتم إطلاع أي جهة على العملية.
وقال ترامب إنه تم إعلام الروس بالدخول إلى المنطقة التي تم فيها قتل البغدادي لكن لم يتم إخبارهم عن طبيعة المهمة.
وكشف ترامب أن البغدادي قُتل بعد تفجير سترته المفخخة مع 3 من أطفاله.
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