تجربة مذهلة.. عش اللحظة داخل معرض الفضاء بموسم الرياض

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن طبيعة فعالية معرض اكتشاف الفضاء بـ واجهة الرياض.

وقالت الصفحة “راح تعيش تجربة فضائية متميزة وتكتشف عن قرب نماذج عالية الدقة في موسم الرياض”.

وتابعت الصفحة “من المركبات الفضائية إلى كوكب الأرض، ستعيش تجربة فضائية مذهلة من خلال أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، وتكتشف عن قرب نماذج فضائية عالية الدقة، ومجسمات لرواد الفضاء والمركبات، وأكثر من 300 قطعة أثرية تاريخية”.

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وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قبل يومين، وصول موسم الرياض إلى 80% من المستهدف منه في آخر الموسم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط من انطلاقه.

وقال تركي آل الشيخ: “الحمد الله أن يصل موسم الرياض لـ80% من التارجت المطلوب منه في آخر الموسم من أول 10 أيام وباقي شهرين… ما شاء الله… أشكر كل من ساهم في هذا الموسم… ودعم سيدي ولي العهد ورؤيته وتوجيهاته هي التي ساهمت في هذا بعد توفيق الله سبحانه”.

وتستقبل وجهات موسم الرياض متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.