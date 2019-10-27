شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يحث العاملين في صيانة باب الملك عبد العزيزعلى إنجاز أعمالهم بأسرع وقت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أهمية مضاعفة كافة الجهود القائمة والعمل على مدار الساعة بروح الفريق الواحد لإنهاء الأعمال والإنشاءات الجارية على باب الملك عبدالعزيز في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الإتقان والجودة في العمل.

وبين السديس أن باب الملك عبدالعزيز شريان أساسي لتنظيم دخول وخروج المصلين في المسجد الحرام "لذا يجب علينا جميعاً الإخلاص والأمانة واستشعار المسؤولية العظمى في خدمة المسجد الحرام على الوجه الأكمل.

وخلال الجولة التفقدية للاطلاع على آخر الأعمال والإنشاءات الجارية على باب الملك عبدالعزيز، يرافقه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، والوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، وعدد من المهندسين العاملين على المشروع، شكر السديس العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق لما تلقاه المشاريع القائمة بالمسجد الحرام من اهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.