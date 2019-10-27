، كيف شاهد "ترامب" عملية مقتل زعيم "داعش"؟ ومن كان برفقته؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: القوة جلبت قطعاً من جثة "البغدادي" وتم إجراء الاختبارات عليها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه شاهد عملية استهداف المجمع الذي كان فيه زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي، الليلة الماضية مع نائب وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان وآخرين، ووصف العملية بـ"الفيلم الرائع".

وقال: "تمكّنا من تحديد مكان زعيم "داعش" قبل أسبوعين"، وتابع: "أبوبكر البغدادي تسبب في مقتل 3 أطفال".

وكشف الرئيس الأمريكي عن جلب القوة المهاجمة قطعاً من جثة البغدادي، وتم إجراء الاختبار عليها، وقال: تمت إزالة الركام الذي سبّبه انهيار النفق، وتمكنت القوة من جلب قطع من جثة البغدادي، وتم إجراء الاختبارات عليها.

وتابع "ترامب" القول: "زوجتا البغدادي كانتا على الأرض، ولكن لم يتم تفجير السترتين الناسفتين اللتين كانتا ترتديانهما".

وقال "ترامب": "البغدادي كان يصرخ ويبكي وينوح وكان خائفاً بشكل كبير"، وأضاف: "يجب أن نتذكر عمليات القتل وقطع الرؤوس وطريقة قتل الطيار الأردني، ونأمل ألا نرى شيئاً مماثلاً له في المستقبل؛فقد كان البغدادي الأسوأ في العالم، وكان شخصاً جباناً لا يريد أن يموت".ترامب مقتل أبو بكر البغدادي أبوبكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي