“المرور” توضّح غرامة ترك السيارات في وضع التشغيل بعد النزول منها

حذَّرت الإدارة العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة في وضع التشغيل بعد النزول منها. وقالت إدارة «طرق جدة»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أكَّدت الإدارة العامة للمرور، أن ترك المركبة مفتوحة في وضع التشغيل بعد النزول منها، يُعد مخالفة مرورية تضمنها جدول مخالفات رقم (1). وأشارت «طرق جدة»، إلى أن الغرامة المالية المقررة على هذه المخالفة، تتراوح بين 100 و150 ريالًا، لافتة إلى أن مبرر تلك العقوبة يرجع إلى أن ترك السيارة على وضع التشغيل يُعد إهمالًا من قائد المركبة يستوجب التغريم.

وحذَّرت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، قائدي المركبات، من استخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة مرورية، فضلًا عن أنه يعرِّض سلامة سالكي الطريق للخطر. ونوَّهت الإدارة، بأن استخدام أكتاف الطريق للتجاوز يُزيد من احتمالات وقوع حادث مروري، ويتسبب في إرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ. يُذكر أن جدول المخالفات المرورية ينص على عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفين، لمن يقود على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات، التي تمنع القيادة فيها.