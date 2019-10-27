خطة للتوعية بأضرار المخدرات داخل مدارس الرياض

عقدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ومديرية مكافحة المخدرات في المنطقة، اجتماعاً لمناقشة الخطة التنفيذية والحقائب التدريبية، كما أطلقتا حزمة من المحاضرات والدورات والمعارض التوعوية المكثفة في مدارس الرياض خلال العام الدراسي الجاري، وذلك ضمن جهود تفعيل الشراكة التي تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بأضرار المخدرات والوقاية منها.

وأكدت مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، أن التعليم حضن أساسي للطلاب والطالبات فهو البوابة الرئيسة إلى عقول المجتمع، مشيرة إلى أهمية الرسائل التوعوية والوقائية.

وأضافت المديرية، أن الخطة التنفيذية تهدف إلى تفعيل الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ودعم المسيرة وتذليل الصعوبات والعقبات في مجال التوعية، وتقديم الجانب الوقائي والمعلوماتي، وإيصال الرسالة إلى الجميع.

وشددت المديرية، على الثقة بالطلاب والطالبات، بوصفهم أجيال المستقبل وقادته، وحملة راية الوطن في المحافل الإقليمية والعالمية.

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من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عبدالرحمن السبيل، أن تعليم الرياض وبالشراكة مع مديرية مكافحة المخدرات يعمل على تعزيز جهود التوعية والوقاية من آفة المخدرات، مشيداً بالشراكة الهادفة مع مكافحة المخدرات، التي أثمرت هذا التكامل المتمثل في إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية والوقائية.

وأضاف: يوجد في إدارة التوجيه والإرشاد (بنين وبنات) خطط عملت عليها الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض كل عام، من خلال أسابيع التوعية والمشاركة في الأيام العالمية التي تهم الطالب، وما تفعيل الشراكة مع مديرية مكافحة المخدرات في الرياض سوى ثمرة وإضافة ثرية لتوحيد الجهود وتعزيز وصول الرسالة التوعوية إلى المستفيدين.

وأشار مدير إدارة التوجيه والإرشاد، إلى أنه تم تحديد هذا العام أكثر من 70 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية تتبع لمكاتب التعليم في المنطقة لإقامة محاضرات توعوية، تتخللها معارض مصاحبة في بعض المدارس، يشرف عليها 80 مرشداً طلابياً ورائد نشاط.