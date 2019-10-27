«هدف» يُطلق ملتقى التوظيف بالدمام لرفع مهارات الكوادر الوطنية

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأحد، ملتقى التوظيف بالدمام، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات؛ بغرض الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويستهدف ملتقى «لقاءات هدف» العملاء المســتفيدين مــن خدماته وهم: منشآت القطاع الخاص، والباحثون والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فيما فوق، وموظفو وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال؛ حيث يصاحب الملتقى معرضٌ لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض، وملتقى جدة المقرر انعقاده منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، من خلال عددٍ من البرامج منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وبرنامج التدريـب في المعاهد غير الربحية، وبرنامج دعـم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وبرنامـج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة «قرة»، وغيرها من البرامج.

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وُيعقـد الملتقى بمشاركة العديد من المتخصصين والمهتمين في تنميـة الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ إذ تم تخصيـص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى؛ لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويتيح ملتقى لقاءات الدمام 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم، من خلال نظام إلكتروني.