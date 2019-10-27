«الطاقة» توقّع اتفاقًا لتوطين صناعة عدّادات الكهرباء الذكية

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم الأحد، توقيع اتفاق توطين صناعة عدَّادات الكهرباء الذكية، بالتعاون مع عددٍ من الهيئات والشركات ذات الصلة.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الوزارة: يرعى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، توقيع اتفاق توطين صناعة عدَّادات الكهرباء الذكية، بين الوزارة وهيئة تنظيم الكهرباء، والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي، والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء.

وفي سياق ذي صلة، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، حزمة من الخِدْمات الجديدة لتوظيف التقنيات الحديث، في سبيل تقديم خدمة عالية الموثوقية، وبأدنى قدرٍ من الانتظار.

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وكشفت الشركة في تقرير لها، عن أن من ضمن أبرز الخِدْمات التي تم إطلاقها، هي: خدمة حسابي، خدمة برق، والفاتورة الثابتة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحسين وتطوير خدماتها.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة راعت في التصميم الجديد للفاتورة تسهيل قراءتها، وذلك بإبراز البيانات والأرقام الأكثر أهمية للمشترك، خاصة كمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين القراءة الحالية، والقراءة السابقة لعداد المشترك، خلال دورة قراءة الفاتورة، التي يترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

وعدّت «السعودية للكهرباء» إبراز الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة؛ جزءًا من التزامها بمعايير الشفافية والمصداقية، التي تنتهجها عبر مراحل الفوترة كافة؛ ليتمكن المشترك من التعرّف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.