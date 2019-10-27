أمير عسير يتفقد أداء مركز مرحبا لخدمة العملاء

قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بزيارة تفقدية إلى مقر خدمة العملاء «مرحبا» في الأمانة، يرافقه أمين منطقة عسير وليد الحميدي، وعدد من قيادات المنطقة، وذلك للوقوف على سير العمل في الخدمات المقدمة لمراجعي الأمانة، وآلية وسرعة إنجاز تلك الخدمات. وجاءت زيارة أمير عسير حرصا منه على أهمية إدارة خدمة العملاء «مرحبا» في الأمانة، كونها تقدم خدمات مميزة للمراجعين، وتعمل على اختصار إجراءات معاملاتهم، إضافة إلى الخدمات الجديدة التي استحدثتها الأمانة مؤخرا، إلى جانب عملية التطوير المستمرة على الخدمات بشكل دائم، وبما يتواكب مع متطلبات المراجعين. يذكر أنه تم -مؤخرا- إضافة عدد من الخدمات التي تتواكب مع متطلبات العمل وحاجة العملاء، وتخصيص منطقة لانتظار العملاء ذات طابع مميز، إضافة إلى زيادة عدد موظفي «مرحبا»، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة وسرعة إنهائها. كما تم تخصيص وقت معين لقيادات الأمانة، وذلك لاستقبال المراجعين في مركز «مرحبا».



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