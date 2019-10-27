السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير مرور المنطقة المعين



الباحة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم العقيد مسفر بن رداد الثبيتي وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بالباحة.

ورحّب, سموه في بداية اللقاء بالعميد الثبيتي متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد مؤكداً أهمية العمل الجاد وتضافر الجهود مع كافة الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جهته عبر مدير مرور الباحة عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات سائلا الله ان يعينه وكافة زملاءه من الضباط والافراد العاملين بالميدان على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وحضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, ومدير مرور المنطقة سابقاً العميد حسين مبارك.

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16:42ت م

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