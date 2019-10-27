السعودية اليوم / أمطار على محافظة حفر الباطن



حفر الباطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:15ت م

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