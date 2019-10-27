السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يلتقي الشيخ سعد الشثري



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه اليوم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري , المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء .

ورحب الدكتور العامري بمعالي الشيخ الدكتور الشثري في رحاب الجامعة ، مثنياً على الدور الذي يقوم به في خدمة الأمن الفكري.

من جهة ثانية شارك معالي الشيخ الشثري , في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للأمن الفكري في الجامعة .

وأوضح معالي مدير الجامعة أن مشاركة معالي الشيخ الشثري, في اجتماع اللجنة تأتي ضمن متابعة الخطة التي تعمل عليها جامعة الأمام محمد بن الإسلامية هذه الأيام, مشيراً إلى أن الموضوع الذي سيناقش في الاجتماع هو متابعة ما تم في الخطة الاستراتيجية والخطوط العريضة لكيفية بناء الخطة الاستراتيجية للأمن الفكري في الجامعة .

من جانبه شكر معالي الشيخ سعد الشثري مدير الجامعة على تقديم الدعوة للمشاركة في بعض فعاليات الجامعة معبراً أن مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن الفكري يعد من سبل تحصيل الأجر والثواب لما يرتب عليه من ثمرات ونفع عظيم .

وقد زار الشيخ سعد الشثري القبة الفلكية, ومعهد تاريخ العلوم الإسلامية بالجامعة، وأقام لقاء علميا للطلاب والطالبات بعنوان ( أهمية الأمن الفكري وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات) في جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة، كما التقى معاليه بقيادات الجامعة في لقاء خاص حول مسؤولية القيادات الجامعية في التوعية الفكرية التي تاتي لبيان التأصيل الشرعي للأمن الفكري وبيان أهميته وضرورته لحماية الطلاب والطالبات من الجماعات الحزبية والانحرافات الفكرية .

// انتهى //

16:07ت م

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