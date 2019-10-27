السعودية اليوم / إيقاف 152 شخصًا بين مهاجرينَ ومهربينَ وتدمير مخبأينِ بالجزائر



الجزائر 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

أوقفت عناصر مشتركة من الجيش وحرس الحدود الجزائريين 152 شخصًا، بين مهاجرين ومهربين في عمليات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في ثلاثة بيانات منفصلة، بإيقاف المهاجرين وعددهم 96 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدن تندوف والشلف ومستغانم وعين تموشنت ووهران وتلسمان، ومعظمهم كانوا يستقلون قواربَ مطاطيةً وسط البحر متوجهين إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأضافت أيضاً انه تم إيقاف المهربين وعددهم 56 شخصًا بمدن سيدي بلعباس وتمنراست وبشار، وصادرت منهم مركبة رباعية الدفع و17 مولدًا كهربائيًا وخمس مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش دمرت مخبأينِ للإرهابيين، وكمية من الذخيرة بعد كشفها بمدينة المدية وبرج باجي مختار.

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16:00ت م

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