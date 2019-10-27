السعودية اليوم / اختيار أوقاف جامعة الملك سعود أنموذجًا لأوقاف الجامعات السعودية والخليجية



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

شاركت أوقاف جامعة الملك سعود في منتدى دور الوقف في دعم التعليم وتمويله في مسقط بسلطنة عمان الذي عقده مجلس التعليم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومشاركة نخبة من المختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ومتحدثين من داخل السلطنة وخارجها.

وأوضح أمين عام مجلس التعليم الدكتور سعيد بن حمد الربعي في كلمة له الغاية الأساسية للمنتدى بتسليط الضوء على دور الأوقاف التعليمية في دعم التعليم في مراحله المختلفة والوقوف على أبرز التحديات العملية لمشاريع أوقاف التعليم، واقتراح الحلول المناسبة لها من خلال استعراض عدد من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.

وألقى الدكتور خالد بن سعد الظافر أمين عام أوقاف جامعة الملك سعود ورقة بعنوان " استثمارات الوقف التعليمي في الجامعات

وتم خلال أعمال المنتدى اختيار أوقاف جامعة الملك سعود أنموذجًا لأوقاف الجامعات السعودية والخليجية بوصفه أبرز هذه التجارب الإقليمية.

// انتهى //

15:56ت م

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الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسشاركت أوقاف جامعة الملك سعود في منتدى دور الوقف في دعم التعليم وتمويله في مسقط بسلطنة عمان الذي عقده مجلس التعليم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومشاركة نخبة من المختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ومتحدثين من داخل السلطنة وخارجها.وأوضح أمين عام مجلس التعليم الدكتور سعيد بن حمد الربعي في كلمة له الغاية الأساسية للمنتدى بتسليط الضوء على دور الأوقاف التعليمية في دعم التعليم في مراحله المختلفة والوقوف على أبرز التحديات العملية لمشاريع أوقاف التعليم، واقتراح الحلول المناسبة لها من خلال استعراض عدد من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.وألقى الدكتور خالد بن سعد الظافر أمين عام أوقاف جامعة الملك سعود ورقة بعنوان " استثمارات الوقف التعليمي في الجامعات السعودية : جامعة الملك سعود أنموذجًا" التي تمحورت حول تجربة الأوقاف في الجامعات السعودية، وبشكل خاص على تجربة أوقاف جامعة الملك سعود من حيث نشأتها، وتحديد مكوناتها، والتركيز على أهم عوامل النجاح فيها، والتحديات التي تواجهها.وتم خلال أعمال المنتدى اختيار أوقاف جامعة الملك سعود أنموذجًا لأوقاف الجامعات السعودية والخليجية بوصفه أبرز هذه التجارب الإقليمية.// انتهى //15:56ت م0150

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