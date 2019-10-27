السعودية اليوم / وزارة الخدمة المدنية تعقد ورشتها الثالثة للتعريف بمنصتي الموارد البشرية الحكومية وذكاء الأعمال بمنطقة القصيم



بريدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

واصلت وزارة الخدمة المدنية سلسلة جولاتها التعريفية بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية وأهدافها وخدماتها ودورها في دعم اتخاذ القرار، حيث حلت منطقة القصيم في المرحلة الثالثة، واستضافت ورشة العمل الخاصة بذلك مدراء وممثلي الموارد البشرية وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية، فيما عقدت الورشتان السابقتان في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.

وانطلقت فعاليات الورشة التي عقدت بمنطقة القصيم اليوم بكلمة ترحيبه من وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين, أشاد فيها بتفاعل شركاء وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية في مواكبة توجه وزارة الخدمة المدنية المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ أحدث الممارسات المهنية في إدارة الموارد البشرية.

وتخلل ورشة العمل عرض تعريفي للمشاركين عن المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية وما تضطلع به من دور في أتمتة عمليات الموارد البشرية لضمان سلامة التطبيق، بالإضافة إلى منصة ذكاء الاعمال ودورها في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات المقدمة للجهات الحكومية.

وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتطوير وتصميم جناح تفاعلي في مقر الورشة تم فيه عرض المنصتين وإجراء تجربة المستخدم عليها من قبل منسوبي الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تهدف من هذه المنصة إلى توحيد تجربة المستخدم، ورفع الجودة ومستوى الشفافية، وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية.

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15:50ت م

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