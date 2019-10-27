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ترامب يؤكد مقتل البغدادي : فجر سترته المفخخة مع 3 من أطفاله
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية في إدلب السورية ليلة أمس.
وكشف ترامب جانبًا من تفاصيل العملية حيث قال إن البغدادي قُتل بعد تفجير سترته المفخخة مع 3 من أطفاله.
وجدد ترامب عزم بلاده ملاحقة الإرهاب في أي مكان بالقول إن مقتل البغدادي ومن قبله حمزة بن لادن يؤكد أن يد الولايات المتحدة طويلة.
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