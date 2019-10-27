ترامب يؤكد مقتل البغدادي : فجر سترته المفخخة مع 3 من أطفاله

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية في إدلب السورية ليلة أمس.

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وكشف ترامب جانبًا من تفاصيل العملية حيث قال إن البغدادي قُتل بعد تفجير سترته المفخخة مع 3 من أطفاله.

وجدد ترامب عزم بلاده ملاحقة الإرهاب في أي مكان بالقول إن مقتل البغدادي ومن قبله حمزة بن لادن يؤكد أن يد الولايات المتحدة طويلة.