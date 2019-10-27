- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 50 #وظيفة إدارية شاغرة لدى القوات البحرية في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للعمل بالقوات البحرية الملكية السعودية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– باحث قانوني (الرياض).
– باحث ميزانية مساعد (الرياض).
– كهربائي سيارات (الرياض).
– مترجم لغة إنجليزية (الرياض).
– محاسب مساعد (عدد 5 وظائف/ الرياض).
– مدقق حسابات مساعد (عدد 3 وظائف/ الرياض).
– مراقب إنشاءات (الرياض).
– مساعد مراجع (الرياض).
– مطور برامج (الرياض).
– مهندس كهربائي مساعد (الرياض).
– مهندس ميكانيكي مساعد (الرياض).
– مدقق حسابات مساعد (جدة).
– مساعد إداري (جدة).
– مطور برامج أول (جدة).
– مهندس مدني مساعد (جدة).
– مهندس إلكترونيات مساعد (عدد وظيفتين/ جدة).
– باحث تعليم مساعد (الدمام).
– مدرس علوم دينية (الدمام).
– مسجل معلومات (الدمام).
– باحث تعليم مساعد (الجبيل).
– باحث شؤون موظفين مساعد (الجبيل).
– كاتب (الجبيل).
– كهربائي تمديدات (الجبيل).
– محاسب مساعد (الجبيل).
– مدرب رياضي (الجبيل).
– مدرس لغة إنجليزية (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– مدقق حسابات مساعد (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– مدقق شؤون الموظفين (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– مراقب تعليم (الجبيل).
– مرشد طلاب (الجبيل).
– مساعد إداري (الجبيل).
– مساعد مراجع (الجبيل).
– مسجل معلومات (الجبيل).
– مهندس كيميائي مساعد (الجبيل).
– مهندس مدني مساعد (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– كاتب (جازان).
وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:
. خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 1441/3/13هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1441/3/17هـ، وذلك عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر 50 #وظيفة إدارية شاغرة لدى القوات البحرية في 5 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.