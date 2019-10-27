شكرا لقرائتكم موعد تطبيق الدوام الشتوي في تعليم حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-27 موعد تطبيق الدوام الشتوي في تعليم حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن Advertisements حددت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن الأحد القادم ١٤٤١/٣/٦هـ بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي الجاري 1440 -1441هـ. وأوضحت إدارة التعليم أن الاصطفاف الصباحي يبدأ الساعة (7.15 صباحًا) وتبدأ الحصة الأولى الساعة (7.30 صباحًا)، داعية إلى التقيد بالمواعيد المحددة وإبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.







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