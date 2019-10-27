191 جهة من 22 دولة تتنافس بمعرض عالم الجمال 2019

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - جدة

افتتح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال السعودية “بيوتي وورلد 2019” في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بمشاركة دولية واسعة من 22 دولة، حيث تسعى 191 جهة عارضة لحجز حصةٍ أكبر في السوق الذي يتوقع المحللون وصول قيمته إلى 5.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

وعقب الافتتاح قام نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بجولة بين منصات المعرض برفقة هادي الحارث، الرئيس التنفيذي للحارثي للمعارض وسايمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، واستمع خلالها لآراء عدد من العارضين المشاركين حيث أشاد سعادته بمستوى التنظيم الجيد في المعرض.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجميل لذلك من المتوقع أن يشهد المعرض حضورًا متزايدًا سواء من المشاركين أو الزائرين للمعرض، وهو ما يعطي مؤشرًا جيدًا عن السعودية خاصة لكونها تمثل المركز التجاري الأهم في المنطقة لما تتمتع به من بنية تحتية وتسهيلات ممتازة.

وسجل المعرض هذا العام نموًا سنويًا نسبته تصل إلى 15% في أعداد الجهات العارضة، مما يؤكد على الاهتمام الكبير الذي يحظى بها المعرض في السوق السعودي.

وفي هذا الصدد، قال سايمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: ” يسعدنا إطلاق النسخة الثانية لمعرض عالم الجمال السعودية، يمثل معرض بيوتي وورلد فرصة ذهبية للمؤسسات السعودية العاملة في قطاع منتجات التجميل والعافية ومستحضرات العناية بالشعر والعطور”.

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بدوره أكد هادي الحارث، الرئيس التنفيذي للحارثي للمعارض علي مدى نجاح معرض عالم الجمال السعودية وقال : “يُعزى نجاح النسخة الأولي في عام 2018 إلى مستوى رضا العارضين الذين استطاعوا الوصول إلى الفئات المستهدفة من الزوار والتي بلغت نسبتها أكثر من 85٪ حيث تم منحهم الفرصة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم للزائرين التجاريين. تشير الدراسة الاستقصائية التي أجريت إلى أن 90 ٪ من الزوار كانوا راضين للغاية عن تحقيق أهدافهم من زيارة المعرض.”

وأشارت البيانات الصادرة عن مؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال بأن المملكة تُعتبر أضخم أسواق مستحضرات العناية الشخصية والجمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما وأنها تستأثر بنسبة 16% من إجمالي المبيعات في المنطقة.

وبحسب هذه المعلومات، فإنه من المتوقع أن تسجل السوق السعودية معدل نمو سنوي مركب بواقع 3.2% على امتداد العامين المقبلين، في ظل توقعات بوصول الإنفاق الفردي للمستهلكين السعوديين إلى 163 دولار أمريكي على منتجات العناية الشخصية والتجميل في عام 2022.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاعا العناية بالشعر والصبغات التجميلية النسبة الأعلى من الربحية، لاسيما في ظل تنبؤات بتحقيقها لنمو يصل إلى 5% و4.5% على التوالي بحلول عام 2022 لتصل قيمتها إلى 942 مليون دولار أمريكي و719 مليون دولار أمريكي.