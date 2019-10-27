القوات الأمريكية تنتشل جثة يعتقد أنها لـ البغدادي من موقع الهجوم

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر إعلامية أن القوات الأمريكية انتشلت جثة يعتقد أنها تعود لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي لقي مصرعه في عملية أمريكية في سوريا ليلة أمس.

ونفذ فريق دلتا من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عال يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية حول تواجد أبو بكر البغدادي وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون مطّلع على العملية إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا.

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وقال المسؤول الكبير في البنتاغون لمجلة نيوزويك الأمريكية إن قتالًا قصيرًا اندلع عند دخول القوات للمجمع الذي يوجد به البغدادي مشيرًا إلى أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة وكان أفراد من أسرته حاضرين، ووفقًا لمصادر البنتاغون، لم يصب أي طفل في الغارة، لكن قُتلت زوجتان للبغدادي بعد أن فجرتا نفسيهما بسترات ناسفة كانتا ترتديانها.

وأبلغ البنتاغون البيت الأبيض بأنهم يثقون بشدة في أن الهدف عالي القيمة وأن الذي قُتل هو البغدادي، لكن السلطات ما زالت تتحقق من ذلك، حيث إن السلطات لا تزال تنتظر نتيجة فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد في وقت سابق من يوم السبت عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلًا: حدث شيء كبير جدًا دون المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ خمس سنوات ومكان وجوده كان غير معلوم، وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.