شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يُكرم عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة نظير ما حققوه من إنجازات أمنية. جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف. وأكد أمير منطقة مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة.



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