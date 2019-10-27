شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير» تنجز 99% من مشاريع شبكات تصريف السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (ابها)

حققت أمانة منطقة عسير 99% من نسبة إنجاز مشروع صيانة شبكات تصريف السيول للأمانة في مواقع متفرقة، من بينها تنفيذ المشروع في الربوة وطريق الطائف وحي العصان، ووادي الروضة والمحالة وحي المشارف والغدير.

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وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أهمية المشروع تكمن في صيانة شبكات تصريف المياه، خصوصاً أن مثل هذه المشاريع تعتبر من أساسيات البنية التحتية التي تحقق تطلعات الأمانة في تحسين هذه الشبكات، بما يكفل قيامها بدورها في تصريف مياه الأمطار والسيول، ونوه أن هذه المشاريع ستساهم في الحماية من أخطار السيول، وتجنب الأضرار.

فيما تنفذ الأمانة حزمة من المشاريع التنموية بمواقع مختلفة بمدينة أبها، والتي تهدف من خلالها تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر إستراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، ضمن أعمال الأمانة لاحتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم مواقع وأحياء متفرقة بمدينة أبها.

يذكر أن الأمانة أنهت كافة الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها، وجارٍ العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.