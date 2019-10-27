شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: صدور نتائج الأهلية للدورة الـ24 لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الأحد) صدور نتائج الأهلية للدورة الـ24 لشهر نوفمبر 2019. ودعا «حساب المواطن» إلى التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: ca.gov.sa.



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