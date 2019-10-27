السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم بن سليمان الأصقه، بحضور المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية السابق فهد بن عبدالله المزيد.

وهنأ معاليه, الأصقه بمناسبة تعيينه في منصبه معرباً عن شكره للجميع على التعاون والمتابعة المباشرة للعمل والأنجاز بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات وسبل التطوير وكفاءة العمل وتوظيف التقنية .

// انتهى //

15:42ت م

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