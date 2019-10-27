

المكلا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

اختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي أمس حملته لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا بإجراء 12 عملية جراحية و 80 عملية قسطرة خلال خمسة أيام.

وتُعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفذها المركز في اليمن خلال هذا العام والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.

//انتهى//

15:39ت م

0136





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يختتم حملته التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.