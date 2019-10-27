

الخبر 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

افتتح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد اليوم, فعاليات مهرجان العلوم والتقنية في دورته الـ11، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، ومدير عام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" الدكتور حسن الأحمدي، ومشاركة أكثر من 22 جهة حكومية وأهلية، وذلك على مدى سبعة أيام في مركز "سايتك" بالخبر.

وأشاد الدكتور عبدالحواد، بمشاركات الطلبة والطالبات التي تخدم توجه المملكة في رؤيتها 2030، مؤكدًا دعم الجامعة لمنتجات طلبة الجامعة أو طلبة المدارس.

من جانبه أوضح الدكتور الشلعان أن هذه المهرجانات التي تعنى بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنية فرصة للطلاب والطالبات لإخراج إبداعهم واختراعاتهم ومواهبهم العملية وتسليط الضوء عليها، مبينا أن إدارة تعليم المنطقة تدعم المدارس والطلبة من خلال توفير الأجهزة الأساسية لتركيب مثل هذا الروبوتات وغيرها.

بدوره بين الدكتور الأحمدي أن المهرجان يتناول تجارب علمية ذاتية "العلوم من حولنا"، ومعرض مشاريع علمية "ابتكارات" ، وورش علمية "منصة الإبداع وعرض لمبادرات شباب العلوم ، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 22 جهة حكومية وأهلية في فعاليات المهرجان.

// انتهى //

15:15ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان العلوم والتقنية الـ11 بسايتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.