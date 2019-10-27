السعودية اليوم / (يسّر) و (أداء) يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لتقويم التقدم في مسار التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

وقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، وذلك بمقر البرنامج بمبنى الرائدة بالرياض.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ(يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري والمدير العام المكلف لمركز ( أداء) المهندس راشد بن عبدالله القعود .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق للقيام بتقويم مدى التقدم في مسار التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية وقياس مستوى أدائه وجودته، وإدراج الربط بمنظومة شامل كأحد عناصر هذا التقويم.

من جانبه بين المهندس العسيري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البرنامج للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في المملكة، وإيجاد حكومة رقمية محورها المواطن، وذلك من خلال قياس التحول الرقمي الحكومي من خلال منهجية معتمدة، وإدراج منظومة الرقابة الحكومية (شامل) كأحد العناصر لقياس التحول الرقمي الحكومي، فضلاً عن تزويد مركز أداء بملخص تنفيذي يبين المخاطر والتحديات التي تواجه الجهات الحكومية المستهدفة (كل جهة على حدة) وتقديم التوصيات المقترحة.

فيما ذكر المهندس راشد القعود أن نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي من (يسّر) سيتم إضافتها ضمن تقارير الأداء التي يصدرها المركز، متضمنة المخاطر والتحديات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تهدف للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي للمملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 ورفع جودة الخدمة الحكومية للمواطن، للمساهمة في خلق وطنٍ رقمي متقدم يواكب العالم الحديث في تلبية أهم احتياجات الأفراد.

ويأتي قياس التحول ضمن أهداف برنامج (يسّر) الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في واقع التحول الرقمي الحكومي في المملكة، للمساهمة في تكامل الخدمات الرقمية للجهات الحكومية ورفع مستوى المعرفة بالتحول الرقمي الحكومي ووضع خارطة طريق للتحول الرقمي لكافة الجهات الحكومية، فضلاً عن تحسين وتطوير الخدمات الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً.

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15:13ت م

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