السعودية اليوم / "البيئة" تؤهِّل 350 متدرباً على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي جاب S.G.A.P"



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، البرامج التدريبية لتطبيق "الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تدريب 350 مواطناً في هذا المجال على ثلاث مراحل، بهدف تأهيلهم ليكونوا مختصين في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، وتأهيل المزارعين لتطبيق معايير هذه الممارسات.

وأشارت البيئة إلى أن أبرز تلك المعايير تشمل تقييم المخاطر، وضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج، وتتبع المنتجات الزراعية خلال جميع مراحل سلاسل الأمداد، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للعمالة الزراعية، وضمان سلامة التربة وخصوبتها، وسلامة المياه المستخدمة في الزراعة، وتحسين الحياة البرية، والمحافظة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت العام الماضي مشروع "سعودي جاب S.G.A.P"، ويهدف إلى توفير استهلاك مياه الري في الزراعة، وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات، وزيادة الإنتاج الزراعي *النباتي والحيواني والسمكي وتحسين مواصفات منتجاتها*.

وستحصل المَزارع التي تطبق المعايير الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة "سعودي جاب S.G.A.P" على شهادة توثيق لمنتجاتها الزراعية.

// انتهى //

14:45ت م

0109



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، البرامج التدريبية لتطبيق "الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية .. سعودي جاب S.G.A.P"، بالتزامن في كلٍّ من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والقصيم.وأوضحت الوزارة أنه سيتم تدريب 350 مواطناً في هذا المجال على ثلاث مراحل، بهدف تأهيلهم ليكونوا مختصين في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، وتأهيل المزارعين لتطبيق معايير هذه الممارسات.وأشارت البيئة إلى أن أبرز تلك المعايير تشمل تقييم المخاطر، وضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج، وتتبع المنتجات الزراعية خلال جميع مراحل سلاسل الأمداد، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للعمالة الزراعية، وضمان سلامة التربة وخصوبتها، وسلامة المياه المستخدمة في الزراعة، وتحسين الحياة البرية، والمحافظة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي.يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت العام الماضي مشروع "سعودي جاب S.G.A.P"، ويهدف إلى توفير استهلاك مياه الري في الزراعة، وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات، وزيادة الإنتاج الزراعي *النباتي والحيواني والسمكي وتحسين مواصفات منتجاتها*.وستحصل المَزارع التي تطبق المعايير الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة "سعودي جاب S.G.A.P" على شهادة توثيق لمنتجاتها الزراعية.// انتهى //14:45ت م0109

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