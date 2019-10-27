السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يكرم عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة



جدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة ، نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مقر الإمارة ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي ، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف.

وأكد سمو أمير منطقة مكة على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله ، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته ، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة.

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14:45ت م

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