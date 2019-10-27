السعودية اليوم / سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية ، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن ، وأستمع سموه إلى إيجاز عن الكلية.

والتقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية بضباط القوات الجوية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية ، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة.

عقب ذلك قدم سموه محاضرة عن القوة الجوية ودورها في تعزيز أمن الوطن ، تناول خلالها عدة محاور منها الدروس المستفادة والتي تسهم في رفع الجاهزية القتالية،وتطور الفكر القيادي لدى الضابط ، مؤكداً سموه على ما تشهده القوات الجوية الملكية السعودية من تطور مستمر ودعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة.

// انتهى //

14:44ت م

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الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة مع بداية العام الدراسي للدورات.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية ، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن ، وأستمع سموه إلى إيجاز عن الكلية.والتقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية بضباط القوات الجوية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية ، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة.عقب ذلك قدم سموه محاضرة عن القوة الجوية ودورها في تعزيز أمن الوطن ، تناول خلالها عدة محاور منها الدروس المستفادة والتي تسهم في رفع الجاهزية القتالية،وتطور الفكر القيادي لدى الضابط ، مؤكداً سموه على ما تشهده القوات الجوية الملكية السعودية من تطور مستمر ودعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة.// انتهى //14:44ت م0107

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