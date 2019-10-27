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خريطة مسارات إعصار كيار في بحر العرب

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2019-10-27

خريطة مسارات إعصار كيار في بحر العرب

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت صفحة خرائط طقس العرب، عن المسارات المحتملة للإعصار كيار بحسب التحديثات الصباحية للنماذج الجوية العالمية.

ووفقًا لخريطة نشرتها الصفحة، عبر “تويتر”، يُلاحظ اتفاق التحديثات بشكل أكبر على توجهها نحو جنوب شرق سواحل سلطنة عمان بالقرب من محافظة ظفار وجنوب محافظة الوسطى وذلك خلال نهاية الأسبوع الحالي.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نفت في بيان أصدرته، أن يؤثر الإعصار كيار على أجواء المملكة العربية ، لافتة إلى أن الحالة المدارية لإعصار (كيار ـ Kyarr) في بحر العرب تطورت.

وأوضح البيان أن التطور حول الإعصار من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة عند خط عرض 17,0 درجة شمالًا، وخط طول 68,2 درجة شرقًا.

وبحسب تقرير الهيئة فإن سرعة الرياح حول مركز الإعصار بلغت 124 – 130 عقدة (230 – 240 كم/س)، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات.




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