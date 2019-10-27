2019-10-27

البنيان عن تأثير هجمات أرامكو : توقف الإمدادات كان محدودًا

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)، يوسف البنيان، اليوم الأحد، إن الهجمات على منشآت النفط السعودية، في الشهر الماضي، من المتوقع أن تؤثر على نحو 400 ألف إلى 500 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية.

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وبحسب موقع رويترز، قال “البنيان” خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الأرباح والنتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام الجاري: “تأثير توقف الإمدادات كان محدودًا، وإذا وُجد فسيكون في الربع الرابع”، مؤكدًا أن نتائج الربع الثالث كانت أفضل من التوقعات بنسبة 15 إلى 20 %.

واستحوذت أرامكو في وقت سابق من هذا العام على سابك بصفقة تُقدر بـ 69.1 مليار دولار.