تقنية الأحساء تفتح التسجيل في البكالوريوس المسائي في 3 تخصصات

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أعلنت الكلية التقنية في محافظة الأحساء اليوم، عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1441هـ في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي لخريجي الدبلوم، ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 9/3/1441هـ، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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وأوضح عميد الكلية سعد اليمني، أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي هي: الإدارة العامة والمحاسبة والمعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، وتخصص دعم أنظمة الشبكات والمعتمد من هيئة المهندسين، مشيرًا إلى أن برنامج البكالوريوس مخصص لخريجي الدبلوم فقط.

من جانبه أكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي العيد، على أهمية مراعاة المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً، مشيرًا إلى أنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، داعيا الجميع الاطلاع على شروط القبول والتسجيل والمزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة.