- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هل يؤثر الإعصار كيار Kyarr على أجواء المملكة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يؤثر الإعصار كيار Kyarr على أجواء المملكة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان أصدرته، أن يؤثر الإعصار كيار على أجواء المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن الحالة المدارية لإعصار (كيار ـ Kyarr) في بحر العرب تطورت.
وأوضح البيان أن التطور حول الإعصار من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة عند خط عرض 17,0 درجة شمالاً, وخط طول 68,2 درجة شرقاً.
وبحسب تقرير الهيئة فإن سرعة الرياح حول مركز الإعصار بلغت 124 – 130 عقدة (230 – 240 كم/س), ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات.
ومن المقرر، وفقاً للأرصاد، أن يتطور الإعصار خلال الـ 24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17,6 درجة شمالاً, وخط طول 66,3 درجة شرقاً، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وشددت الهيئة على أنها ستتابع مراقبة الحالة وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يؤثر الإعصار كيار Kyarr على أجواء المملكة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.