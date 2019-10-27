شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ضبط مزارع دواجن وطبيب بيطري دون تصريح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الثروة الحيوانية ومكتب الوزارة بمحافظة خليص، ضمن أعمالها الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني، عددا من المخالفات، يأتي في مقدمتها تأجير مشروع دون إذن من الوزارة، ووجود طبيب بيطري يعمل دون ترخيص، ووجود عمالة دون كفالة وحيوانات ضالة.

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وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أهمية متابعة مشاريع الإنتاج بشكل دوري، مبيناً أن الوزارة وفرت جميع الإمكانات الضرورية للمراقبين، رغبة منها في تطبيق أفضل طرق المراقبة، والمتابعة للمشاريع وذلك للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان، مبيناً أن الأمن الحيوي يعد الطريقة المثلى لمواجهة المخاطر والأمراض للمشاريع الحيوانية، كما أنه يعتبر وقاية وليس علاجا.

وقال الغامدي إن المهمات التي يقوم بها مراقبو الأمن الحيوي تتلخص في مراقبة موقع المشروع، وأن يكون خارج نطاق المدن والتجمعات السكانية بمسافة لا تقل عن 10 كيلومترات، وأن تحاط بأسوار وبوابات محكمة، وكذلك بوابات مزودة بأحواض تطهير خاصة بالمركبات لمنع دخول الأمراض إلى المشروع، والتأكد من وجود غرف استحمام الزوار وتغيير ملابسهم، ووجود استراحات العمال، وضرورة توفير طبيب بيطري أو مهندس زراعي خاص بالمشروع، والتخلص من النافق والمخلفات الصحية بطرق صحية، مع وجود برنامج تحصين وقائي، ومتابعة الحالة الصحية للحيوان، مؤكداً أنه في حالة ظهور مرض معين لا سمح الله، التأكد من الأعراض الظاهرية للحيوان وعمل فحص مخبري لمعرفة نوع المرض.

ومن ضمن المخالفات التي وجدت داخل أحد المشاريع وجود مخلفات ونفايات داخل المشروع، ووجود طبيب بيطري لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة، ومن المخالفات أيضا وجود حيوانات ضالة داخل أحد المشاريع، ووجود تشققات داخل إحدى الحظائر، وعدم وجود مغاطس على مداخل العنابر، وتأجير المشروع دون إذن الوزارة، ووجود عمالة ليست على كفالة صاحب المشروع.